Jeneratörü bozulan çiftlikteki 35 bin tavuk telef oldu
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Jeneratörü bozulan çiftlikteki 35 bin tavuk telef oldu

Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde elektrik arızası nedeniyle jeneratörü bozulan çiftlikteki 35 bin tavuk telef oldu.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde elektrik arızası nedeniyle jeneratörü bozulan çiftlikteki 35 bin tavuk telef oldu.

Şeyhler Mahallesi'nde Nabe Çal'a ait çiftlikte elektrik arızası nedeniyle jeneratör bozuldu.

Toplam 42 bin hayvanın bulunduğu çiftlikteki 35 bin tavuk telef oldu. Hayvanların havasızlıktan dolayı telef oldukları tespit edildi.

Nebi Çal, AA muhabirine, bölgede yaşanana elektrik kesintisi nedeniyle tavuklarının telef olduğunu iddia etti.

Elektrik kesintileri nedeniyle cihazların bozulduğunu belirten Çal, "Arife günü elektrikler kesildi, 2-3 defa elektrik geldi gitti, jeneratörümün kondansatörünü yaktı. Jeneratör de elektrik veremeyince hayvanlar içeride havasızlıktan boğuldu. Tavuklarım yaklaşık 30 günlüktü. 42 bin tavuğumdan 35 bini telef oldu. Elektrik şirketini bu konuda bilgilendirdim." diye konuştu.

Jeneratörü bozulan çiftlikteki 35 bin tavuk telef oldu
Jeneratörü bozulan çiftlikteki 35 bin tavuk telef oldu
Jeneratörü bozulan çiftlikteki 35 bin tavuk telef oldu
Jeneratörü bozulan çiftlikteki 35 bin tavuk telef oldu
Jeneratörü bozulan çiftlikteki 35 bin tavuk telef oldu
Jeneratörü bozulan çiftlikteki 35 bin tavuk telef oldu
Jeneratörü bozulan çiftlikteki 35 bin tavuk telef oldu
Jeneratörü bozulan çiftlikteki 35 bin tavuk telef oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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