Malatya'da jeneratörlü kırkım makineleri yetiştiricilerin hizmetine sunuldu
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Malatya'da jeneratörlü kırkım makineleri yetiştiricilerin hizmetine sunuldu

Malatya'da jeneratörlü kırkım makineleri yetiştiricilerin hizmetine sunuldu
Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel

Malatya'da, "Küçükbaş Hayvancılıkta Makine ile Kırkımın Yaygınlaştırılması ve Şaftlı Kırkım Makinası Kullanımı" Projesi kapsamında 20 jeneratörlü kırkım makinesi, yetiştiricilerin hizmetine sunuldu.

Malatya'da, "Küçükbaş Hayvancılıkta Makine ile Kırkımın Yaygınlaştırılması ve Şaftlı Kırkım Makinası Kullanımı" Projesi kapsamında 20 jeneratörlü kırkım makinesi, yetiştiricilerin hizmetine sunuldu.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce "Hayvancılık Altyapısının Geliştirilmesi" Projesi kapsamında hazırlanan Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca desteklenen "Küçükbaş Hayvancılıkta Makine ile Kırkımın Yaygınlaştırılması ve Şaftlı Kırkım Makinası Kullanımı" Projesi kapsamına 20 jeneratörlü kırkım makinesi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine teslim edildi.

Malatya Valisi Aydın Baruş, İl Tarım ve Orman Müdürlünde düzenlenen programda, Türkiye'nin Avrupa ülkeleri arasında tarımsal ve bitkisel üretimde önemli bir paya sahip olduğunu söyledi.

Gelecek nesillerin sağlıklı yetişmesi için besin kaynaklarının önemli olduğunu aktaran Baruş, "Hayvansal ürünler olmadan gençlerin, çocukların ihtiyacı olan proteinin başka kaynaklardan temin etmemiz çok da mümkün görünmüyor. Bu nokta hayvancılığımızın güçlenmesi büyük önem taşıyor. Bunun yapan üreticilerimizi çiftçilerimiz bizim için çok değerli." diye konuştu.

Baruş, kentte yaklaşık 500 bin küçükbaş hayvan bulunduğunu ve bu sayının her geçen gün arttığını dile getirerek, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine jeneratörlü kırkım makinelerinin teslim edilmesiyle yetiştiricilerin bu makinelerle kırkım yapacağını ifade etti.

İl Tarım ve Orman Müdürü Tahir Macit, Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birlik Başkanı İhsan Akın ile Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen de programda selamlama konuşması yaptı.

Konuşmaların ardından Baruş, jeneratörlü makineyle koyun kırktı.

Malatya'da jeneratörlü kırkım makineleri yetiştiricilerin hizmetine sunuldu
Malatya'da jeneratörlü kırkım makineleri yetiştiricilerin hizmetine sunuldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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