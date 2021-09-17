Malatya'da jandarmadan gazilere ziyaret

Malatya İl Jandarma Komutanlığı personellerince "19 Eylül Gaziler Günü" dolayısıyla gazi ve şehit dernekleri ziyaret edildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliğince "19 Eylül Gaziler Günü" dolayısıyla Malatya Gazi ve Şehitler Derneği ziyaret edildi.

Ziyarette jandarma personelleri, gaziler ve şehit aileleri ile sohbet etti.

Daha sonra jandarma çiçek ve dolma kalem seti hediye etti.?