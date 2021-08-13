Malatya'da jandarma ormanlık alanları denetledi

Malatya İl Jandarma Komutanlığınca, olası orman yangınlarının önüne geçmek amacıyla ormanlık alanlarda karadan ve havadan denetim yapıldı.

Malatya İl Jandarma Komutanlığınca, olası orman yangınlarının önüne geçmek amacıyla ormanlık alanlarda karadan ve havadan denetim yapıldı.

Ekipler, kentin farklı bölgelerinden bulunan ormanlık alanları havadan drone ile karadan ise yaya ekipler ve araçla devriye gezerek 24 saat aralıksız denetimlerini sürdürdü.

Ormanlık alanlarda bulunan yollardan geçen araçları durduran ekipler, ormanlık alanda durma, kamp ve piknik yapmanın yasak olduğunun hatırlattı.

Öte yandan jandarma, şüpheli gördüğü araçlarda bulunanların kimlik sorgusunu yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş