Malatya'da jandarma ile engelli takımı arasında centilmenlik maçı yapıldı

MALATYA (AA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle bir etkinlik düzenlendi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi ve İl Jandarma Asayiş Komutanlığı iş birliğinde Büyükşehir Belediyesi Ampute Futbol Takımı ile bir centilmenlik maçı gerçekleştirildi.

Maçta İl Jandarma Asayiş Komutanı Binbaşı Tuncay Karakuş, Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ahmet Bedir Ergül, Belediyespor Kulüp Başkan Vekili Ömer Akın ve şube müdürleri de forma giydi.

Büyükşehir Belediyesi ampute takımının 3-2 kazandığı centilmenlik maçının ardından pasta kesilerek, ampute futbol takımı sporcularına çiçek verildi.

Centilmenlik maçını Büyükşehir Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basket Takımı sporcuları da izledi.

AA / Yeter Erdine - Son Dakika Haberleri

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