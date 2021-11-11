Malatya'da iş yeri kurşunladıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

MALATYA (AA) - Malatya'da bir iş yerini kurşunladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 8 Kasım'da Salköprü Mahallesi'nde meydana gelen iş yeri kurşunlaması olayının aydınlatılmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, 3 şüpheliyi 2 tabanca, 52 fişek ve 24 uyuşturucu hapla yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, biri ise savcılıkça serbest bırakıldı.

Haberi Kaydet