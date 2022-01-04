Malatya'da inşaat halindeki binada çukura düşen kişi yaralandı - Haberler
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Malatya'da inşaat halindeki binada çukura düşen kişi yaralandı

Malatya'da inşaat halindeki binada çukura düşen kişi yaralandı
AA / Volkan Kaşik - Haberler | Güncel

Malatya'da inşaat halindeki bir binada çukura düşen kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

MALATYA (AA) - Malatya'da inşaat halindeki bir binada çukura düşen kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Cevherizade Mahallesi Özdem Sokak'ta bulunan inşaat halindeki bir binaya giren E.B. (42), burada henüz belirlenemeyen nedenle yaklaşık 3 metre derinliğindeki çukura düştü.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, E.B'yi bulunduğu yerden kurtararak 112 Acil Servis ekiplerine teslim etti.

Vücudunda kırıklar oluştuğu belirtilen yaralı, ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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AA / Volkan Kaşik - Son Dakika Haberleri

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