Malatya'da ilkokul öğrencilerine güvenli internet kullanımı anlatıldı

MALATYA (AA) - Malatya İl Emniyet Müdürlüğünce, 360 ilkokul öğrencisine bilinçli ve güvenli internet kullanımıyla ilgili eğitim verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personelince bilinçli ve güvenli internet kullanımıyla ilgili ilkokullarda bilgilendirme faaliyetine devam edildi.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personelince, 360 öğrenciye güvenli internet kullanımıyla ilgili dikkat edilmesi gereken konular anlatıldı.