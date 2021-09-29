Malatya'da ilkokul öğrencilerine güvenli internet kullanımı anlatıldı - Haberler
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Malatya'da ilkokul öğrencilerine güvenli internet kullanımı anlatıldı

AA / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel
Malatya'da ilkokul öğrencilerine güvenli internet kullanımı anlatıldı

Malatya İl Emniyet Müdürlüğünce, 360 ilkokul öğrencisine bilinçli ve güvenli internet kullanımıyla ilgili eğitim verildi.

MALATYA (AA) - Malatya İl Emniyet Müdürlüğünce, 360 ilkokul öğrencisine bilinçli ve güvenli internet kullanımıyla ilgili eğitim verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personelince bilinçli ve güvenli internet kullanımıyla ilgili ilkokullarda bilgilendirme faaliyetine devam edildi.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personelince, 360 öğrenciye güvenli internet kullanımıyla ilgili dikkat edilmesi gereken konular anlatıldı.

AA / Orhan Yoldaş - Son Dakika Haberleri
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