Malatya'da ilaçlar ihtiyaç sahipleri için toplanıyor

MALATYA (AA) - Malatya Büyükşehir Belediyesince kent genelinde 32 noktada yer alan ilaç kutularında toplanan ilaçlar, ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere İnsani Yardım Vakfı ( İhh ) Malatya Şubesi'ne teslim edildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından 32 farklı noktada toplanan ilaçlar, paydaşlardan İnsani Yardım Derneği (İHH) vasıtasıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, periyodik aralıklarla yardımlar yaptıklarını hatırlattı.

Sağduyulu vatandaşların evlerinde kullanmadıkları ilaçları toplama noktalarına bıraktıklarını anlatan Gürkan, "Eczacı arkadaşlarımızın ilaçların gerekli analizleri ve ayrıştırmalarını yaptıktan sonra kutulayarak yine ihtiyaç duyan insanlarımıza ulaştırma noktasında İHH ile çalışmalarımızı yürütüyoruz. Şimdiye kadar 14 milyon 171 bin lira değerinde ilaç toplandı ve dağıtımı gerçekleştirildi. Yerelde paydaşımız olan İHH ile birlikte çalışmaları Malatya genelinde yürüterek toplanan ilaçları ihtiyaç duyulan yerlere Suriye ve Irak'ta yaşayan kardeşlerimize göndermek için toplandı. İHH vasıtasıyla ilgili yerlere ilaçlar ulaştırılacak." ifadelerini kullandı.

Sağlık Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Adem Bedir Ergül, 14 bin 157 kutu ilacın toplanarak bugün itibariyle ihtiyaç sahibi vatandaşlara gönderileceğini ve ilaçların maddi değerinin ise 2 milyon 174 bin 424 lira olduğunu belirtti.

İHH Malatya Şube Başkanı Ömer Derin ise toplanan ilaçlardan dolayı ilgililere teşekkür etti.

AA / Orhan Yoldaş - Son Dakika Haberleri

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