Malatya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Malatya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

AA - Orhan Yoldaş - Güncel
 - Güncelleme:
Malatya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

Malatya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

MALATYA (AA) - Malatya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Malatya-Çelikhan kara yolunun Kaptaj mevkisinde, H.A. idaresindeki 02 EA 485 plakalı otomobil ile E.K. yönetimindeki 06 TTA 39 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile otomobillerde bulunan Z.K, H.K. ve A.K. yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Malatya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

AA / Orhan Yoldaş - Güncel

Otomobil, Malatya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title