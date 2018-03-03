Malatya'da İki Araç Çarpıştı: 2 Ölü 4 Yaralı

Malatya-Sivas Karayolunda iki aracın çarpışması sonucu yaşanan feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 4 kişide yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Malatya-Sivas Karayolu üzerinde Arguvan yol ayrımında meydana geldi. İki aracın çarpışması sonucu her iki araçta bulunan Hatice Çolak ve Halit Güler olay yerinde hayatlarını kaybederken Murat Kadıoğlu (47), Mahmur Kaygusuz (34), Kaya Çolak ( 57) ve Mustafa Çolak (40) ise ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı.

Yaralılardan 2'isinin durumun ağır olduğu öğrenilirken olay yerinde güvenlik güçlerinin yaptığı incelemenin ardından hayatlarını kaybeden Hatice Çolak ile Halit Güler'in cenazeleri otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Kaza sonrası hurdaya dönen araçlar olay yerinden çekici yardımı ile kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MALATYA