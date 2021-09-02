Son dakika haberi! İHA destekli uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Malatya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı, 19 kilo 572 gram esrar ile 140 kök Hint keneviri ele geçirildi.