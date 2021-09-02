Son dakika haberi! İHA destekli uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
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Son dakika haberi! İHA destekli uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Malatya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı, 19 kilo 572 gram esrar ile 140 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Malatya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı, 19 kilo 572 gram esrar ile 140 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince torbacı olarak tabir edilen sokak batıcılarına yönelik insansız hava aracı (İHA) destekli operasyon düzenlendi.

Şüpheli bir şahsın ikametinde ve bahçesinde yapılan aramada, 19 kilo 572 gram esrar ile 140 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Gözaltına alınan bir şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Son dakika haberi! İHA destekli uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
Son dakika haberi! İHA destekli uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
Son dakika haberi! İHA destekli uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
Son dakika haberi! İHA destekli uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
Son dakika haberi! İHA destekli uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
Son dakika haberi! İHA destekli uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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