Malatya'da huzur uygulaması

Malatya'da huzur uygulaması

Malatya'da polis ekipleri tarafından huzur uygulaması gerçekleştirildi.

Malatya'da huzur uygulaması

Malatya'da polis ekipleri tarafından huzur uygulaması gerçekleştirildi.

Ülke genelinde eş zamanlı olarak düzenlenen "Türkiye Güven Huzur Uygulaması 2019-3" Malatya'da 109 ekip, 723 personel, 1 dedektör köpeğin katılımı ile 15 sabit uygulama noktasında yapıldı.

Uygulamada, 2 bin 67 şahsın GBT sorgulaması yapılırken 263 araç kontrol edildi 12 araç sürücüsüne 3 bin 160 TL ceza uygulandı. Uygulama kapsamında 207 umuma açık yer de kontrol edilirken 12 ruhsatsız iş yeri ile ilgili tutanak tanzim edildi ve 4 şahsa Kababahatler Kanunu kapsamında 612 TL ceza yazıldı.

Ayrıca Battalgazi ve Yeşilyurt İlçe Emniyet Müdürlüklerine bağlı ekipler ve Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timlerince yapılan uygulama ve çalışmalarda ise, 6 bin 835 şahsın GBT sorgulaması yapıldı, 1 kayıp şahıs,4 aranan şahıs ve 16 yoklama kaçağı yakalandı. - MALATYA

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.