Malatya'da Güvenlik Korucuları Derneği açıldı

MALATYA (İHA) - Malatya'da Güvenlik Korucuları Dayanışma Derneği açıldı. Başkan Yasin Doğan, açıklamasında, "Kentimizde 900'e yakın güvenlik korucularımız var. Korucuların sorun ve talepleri ile ilgilenmek için dernekleştik" dedi.

Başkan Doğan, yaptığı basın açıklamasında, güvenlik korucularının talepleri üzerine derneğin açılışını gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, "Derneğin açılma sebebi, arkadaşlarımızın hak ve hukuklarını korumaktır" ifadelerini kullandı.

İlçelerde yaşayan güvenlik korucularının da sorunlarını ve taleplerinin sesi olduklarını ifade eden Doğan, "Sorunlarımızı güvenlik korucularıyla istişare ederek sorun ve talepleri yetkilere iletmek için derneğimiz açtık. Kentimizde 900'e yakın güvenlik korucularımız var. Korucuların sorun ve talepleri ile ilgilenmek için dernekleştik" diye konuştu. - MALATYA

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