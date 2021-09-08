Malatya'da gümrük kaçağı telefon ele geçirildi

Malatya'da kaçakçılık operasyonunda 55 cep telefonu ele geçirildi.

Malatya'da kaçakçılık operasyonunda 55 cep telefonu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan istihbarat çalışması neticesinde bir şüphelinin doğu illerinden gümrük kaçağı cep telefonu getirttiği belirlendi.

Şüphelinin iş yeri ile deposunda yapılan aramada 2 bluetooth kulaklık, 21 şarj adaptörü, 55 android cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek.?????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş