Son dakika: Gasp ettikleri araçla polisten kaçarken kaza yapan şüpheliler kıskıvrak yakalandı - Haberler
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Son dakika: Gasp ettikleri araçla polisten kaçarken kaza yapan şüpheliler kıskıvrak yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri: Gasp ettikleri araçla polisten kaçarken kaza yapan şüpheliler kıskıvrak yakalandı Malatya'da otostop yaptıkları ileri sürülen 18 yaşında küçük 3'ü yabancı uyruklu 4 kişinin gasp ettiği araç polisle girdiği kovalamaca sonucu kaza yaptı.

KANGAL, SİVAS (İHA) - Gasp ettikleri araçla polisten kaçarken kaza yapan şüpheliler kıskıvrak yakalandı

MALATYA - Malatya'da otostop yaptıkları ileri sürülen 18 yaşında küçük 3'ü yabancı uyruklu 4 kişinin gasp ettiği araç polisle girdiği kovalamaca sonucu kaza yaptı. Kaza sonrası kaçan 4 şüpheliden 3'ü ekipler tarafından kıskıvrak yakalanırken, diğer şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, 18 yaşında küçük yabancı uyruklu bir şahıs gündüz saatlerinde Sivas -Malatya karayolu Kangal- Arguvan ilçeleri aralığında bir akaryakıt İstasyonuna yakıt almak için giren 72 AAN 601 plakalı Volkswagen marka aracın açık camından sürücüye ait telefonu alarak kaçmaya başladı. Durumu fark eden araç sürücüsü çalınan telefonun peşinden koşarken kontağı üzerinde unuttuğu aracını diğer şebeke üyelerine kaptırdı. Aracın gasp edildiğini fark eden sürücü durumu jandarma ekiplerine bildirirken, otomobili gasp eden 3 kişi daha sonra diğer arkadaşlarını da yanlarına alarak bölgeden ayrıldı.

Şüphelilerin Malatya'ya gelme ihtimaline karşın çalışma başlatan ekipler gece yarısı 100. Yıl Caddesi civarında fark ettikleri aracı durdurmak istedi. Ekiplerin 'dur' ihtarına uymayan araç ekiplerle girdiği kovalamaca sonucu Cumhuriyet Mahallesi 100. Yıl Caddesi üzerinde park halindeki bir araca çarparak kaza yaptı. Aracı bırakarak kaçan şüphelilerden 3'ü bölgede gizlendikleri muhtelif noktalarda ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Dördüncü şahsında yakalanması için çalışmalarını sürdüren ekipler gasp edilen araçta da detaylı inceleme yaptıktan sonra araçla birlikte şüpheli 3 kişiyi Çocuk Şubeye götürdü.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

Son dakika: Gasp ettikleri araçla polisten kaçarken kaza yapan şüpheliler kıskıvrak yakalandı

Son dakika: Gasp ettikleri araçla polisten kaçarken kaza yapan şüpheliler kıskıvrak yakalandı

Son dakika: Gasp ettikleri araçla polisten kaçarken kaza yapan şüpheliler kıskıvrak yakalandı

Son dakika: Gasp ettikleri araçla polisten kaçarken kaza yapan şüpheliler kıskıvrak yakalandı

Son dakika: Gasp ettikleri araçla polisten kaçarken kaza yapan şüpheliler kıskıvrak yakalandı

Son dakika: Gasp ettikleri araçla polisten kaçarken kaza yapan şüpheliler kıskıvrak yakalandı

Son dakika: Gasp ettikleri araçla polisten kaçarken kaza yapan şüpheliler kıskıvrak yakalandı

Son dakika: Gasp ettikleri araçla polisten kaçarken kaza yapan şüpheliler kıskıvrak yakalandı

Son dakika: Gasp ettikleri araçla polisten kaçarken kaza yapan şüpheliler kıskıvrak yakalandı

Son dakika: Gasp ettikleri araçla polisten kaçarken kaza yapan şüpheliler kıskıvrak yakalandı

Son dakika: Gasp ettikleri araçla polisten kaçarken kaza yapan şüpheliler kıskıvrak yakalandı
İhlas Haber Ajansı / Hasan Eryılmaz - Son Dakika Haberleri
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