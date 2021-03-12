Malatya'da Fırat EDAŞ'a tepki
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Malatya'da Fırat EDAŞ'a tepki

12.03.2021 17:34 | Son Güncelleme: 12.03.2021 18:02
Malatya'da Fırat EDAŞ'a tepki

Malatya'nın Doğanşehir ilçesine bağlı Kurucuova Mahallesinde sık sık yaşanan trafo arızası nedeniyle vatandaşlar Fırat EDAŞ'a tepki gösterdi.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesine bağlı Kurucuova Mahallesinde sık sık yaşanan trafo arızası nedeniyle vatandaşlar Fırat EDAŞ'a tepki gösterdi.

Yaklaşık 5 bin nüfuslu Kurucuova mahallesinde son dönemlerde yaşanan elektrik kesintileri mahallelileri çileden çıkardı. Mahalledeki trafonun arızalanması sonrası vatandaşların ihbarı ile bölgeye gelen Fırat Eelektrik Dağıtım Anonim Şirketi (FEDAŞ) ekiplerinin onarımı sonrası arızanın tekrarlandığını ileri süren vatandaşlar, durumdan şikayetçi olduklarını söylediler.

Mahalle sakinlerinden Ramazan Arslan, AKSA'ya tepki göstererek "Faturalar bir gün gecikse her türlü işlemi yapıyorlar ama 5 bin nüfuslu kasabanın trafosu patlamış uğrayan yok" diyerek elektrik dağıtım şirketine tepkisini dile getirdi.

Hava şartlarının kötü olduğu dönemlerde elektrik arızasının sık yaşandığını da söyleyen Arslan, "Her geçen gün nüfusu artan ve gelişen mahallemizde elektrik alt yapısı ne yazık ki yetersiz. Birçok mahallemiz karanlıkta kalıyor. Bazı evlerde elektrik arızası kaynaklı elektronik cihazlarda hasar oluştu. Buradan ilgili elektrik dağıtım şirketi yetkililerine seslenmek istiyoruz. Sesimizi duysunlar ve bu sorunumuza çözüm bulsunlar" dedi.

Arslan, sosyal medya hesabından da yanan trafo resmini Enerji Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Malatya Valisi Aydın Baruş'u de etiketleyerek paylaşıp mahallelerinin sorununu gündeme getirdi. - MALATYA

Malatya'da Fırat EDAŞ'a tepki
Malatya'da Fırat EDAŞ'a tepki
Malatya'da Fırat EDAŞ'a tepki

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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