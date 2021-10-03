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Son Dakika | Zincirleme kazada yol savaş alanına döndü: 3 ölü, 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri: Zincirleme kazada yol savaş alanına döndü: 3 ölü, 4 yaralı Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

MALATYA (İHA) - Zincirleme kazada yol savaş alanına döndü: 3 ölü, 4 yaralı

MALATYA - Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Malatya - Elazığ karayolu Kale ilçesi mevkiinde meydana geldi. Kaza, 2'si otomobil 1 hafif ticari aracın çarpışması sonucu yaşandı. Olay yerine kısa sürede çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldılar. İlk belirlemelere göre kazada 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Polis ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.

Son Dakika | Zincirleme kazada yol savaş alanına döndü: 3 ölü, 4 yaralı

Son Dakika | Zincirleme kazada yol savaş alanına döndü: 3 ölü, 4 yaralı

Son Dakika | Zincirleme kazada yol savaş alanına döndü: 3 ölü, 4 yaralı

Son Dakika | Zincirleme kazada yol savaş alanına döndü: 3 ölü, 4 yaralı

Son Dakika | Zincirleme kazada yol savaş alanına döndü: 3 ölü, 4 yaralı

Son Dakika | Zincirleme kazada yol savaş alanına döndü: 3 ölü, 4 yaralı

Son Dakika | Zincirleme kazada yol savaş alanına döndü: 3 ölü, 4 yaralı

Son Dakika | Zincirleme kazada yol savaş alanına döndü: 3 ölü, 4 yaralı

Son Dakika | Zincirleme kazada yol savaş alanına döndü: 3 ölü, 4 yaralı
İhlas Haber Ajansı / Hasan Eryılmaz - Son Dakika Haberleri
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