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Son dakika haberi | Feci kaza: 2 ölü

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberler... Malatya'nın Hekimhan ilçesinde tüneli çıkışında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

HEKİMHAN, MALATYA (İHA) - Malatya'nın Hekimhan ilçesinde tüneli çıkışında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, saat 18.30 sularında Malatya-Hekimhan karayolu üzerinde bulunan Çebis Tüneli'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Uğur Kara'nın (28) kullandığı 44 ACV 574 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tünel çıkışında beton bloklara çarptı. Feci kazada araç sürücü olay yerinde, araçta yolcu olarak bulunan Belkıse Deniz (24) kaldırıldığı Hekimhan Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden araç sürücüsü ile Belkıse Deniz'in cenazesi Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(Emine Çavdar/ İHA)

Son dakika haberi | Feci kaza: 2 ölü

Son dakika haberi | Feci kaza: 2 ölü

Son dakika haberi | Feci kaza: 2 ölü

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Hekimhan, Malatya, Tragger, Kaza, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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