Malatya'da esnaf doların düşüşünü halaylarla kutladı - Haberler
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Malatya'da esnaf doların düşüşünü halaylarla kutladı

Malatya'da esnaf doların düşüşünü halaylarla kutladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası açıklamaları ile döviz kurunun sert düşmesi sonrası Malatya'da kayısıcı esnafı halaylarla sevinçlerini gösterdiler.

MALATYA (İHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası açıklamaları ile döviz kurunun sert düşmesi sonrası Malatya'da kayısıcı esnafı halaylarla sevinçlerini gösterdiler. Sembolik olarak dolar yakan esnaf, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında olduklarını dile getirdiler.

Döviz kurlarında yaşanan sert yükseliş sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün kabine toplantısı sonrası yeni ekonomi modelini açıklaması ile dövizde ciddi düşüşler yaşandı. Dolardaki düşüşün sabah saatlerinde 11 TL'ye kadar gerilemesi ile Malatya'da Şire Pazarında davul zurna eşliğinde sevinç gösterileri yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını taşıyan vatandaşlar, birlik beraberlik mesajları vererek her zaman Cumhurbaşkanı'nın yanında olduklarını söylediler. - MALATYA

Malatya'da esnaf doların düşüşünü halaylarla kutladı

Malatya'da esnaf doların düşüşünü halaylarla kutladı

Malatya'da esnaf doların düşüşünü halaylarla kutladı

Malatya'da esnaf doların düşüşünü halaylarla kutladı

Malatya'da esnaf doların düşüşünü halaylarla kutladı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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