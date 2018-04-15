Malatya'da 'En Güzel Kuzu' Yarışması

Malatya'da düzenlenen 12. Tarım Fuarı kapsamında bu yıl da en güzel kuzu yarışması düzenlendi. Birçok yetiştiricinin katıldığı yarışmada en güzel kuzu ise Battalgazi ilçesinden seçildi.

Orduzu Mişmiş Park Fuar alanında bu yıl 12.'si düzenlenen Doğu ve Güneydoğu Anadolu Tarım Teknolojileri, Makine, Hayvancılık ve Gıda Fuarı kapsamında her yıl olduğu gibi bu yılda en iyi kuzu yarışması düzenlendi. 8'inci kez Malatya Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği ve Kültür A.Ş. tarafından gerçekleştirilen yarışmaya ildeki çok sayıda yetiştirici katıldı.

Hafta sonu olması nedeniyle katılımın oldukça yoğun olduğu yarışmanın açılışında konuşan Birlik Başkanı İhsan Akın, yetiştiricilere katkı sunulması ve daha iyi üretim yapılabilmesi adına bu tür etkinlikleri düzenlediklerini belirterek, "Geleneksel hale getirdiğimiz bu etkinliğimize katkı sunan herkese teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdürü Sabri Akın ise bu yıl 12'incisi düzenlenen fuarda asıl hedefin bölgedeki tüm çiftçilerin tarım teknolojileri ile tanıştırılması olduğunu ifade ederek bu kapsamda tarım sektörüne kısmen de olsa bir katkı sağlamak istediklerini söyledi. Bu yılki fuara yaklaşık 150 firmanın katıldığını belirten Akın, "Biz aslında bu fuarımızla sırf ticari ve ekonomik alanda bir katkı sağlamaktan öte, aynı zamanda düzenlenen sosyal etkinliklerle de Malatyalı hemşehrilerimize farklı bir ortam sağlamak istedik. Özelde ise üretim yapan birliklerin yarışmaları ile çiftçiler arasında kaliteyi yakalama adına bu tür etkinlikleri düzenliyoruz" diye konuştu.

AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin de yarışmaya katılan tüm kuzuların yetiştiricilerine emeklerinden dolayı teşekkür ederek, "Her alanda özellikle hayvancılıkta çok ciddi teşvikler var. TKDK teşvikleri ile bu yıl ilimize yaklaşık 40 milyon TL'lik üreticilere destekler verildi" ifadelerini kullandı.

Hükümet olarak şehirden köylere dönüş adına bir çok projeleri hayata geçirdiklerini kaydeden Şahin, son olarak 300 koyun teşviki ile de bu kapsamda çiftçilere destekler sunulduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından jüri tarafından belirlenen en iyi kuzu seçildi. Bu yıl yarışmanın en iyi kuzusu Battalgazi ilçesi Kartepe Mahallesinden Mehmet Yarar'ın kuzusu oldu. İkinci Yeşilyurt ilçesi İkizce Mahallesinden Abuzer Yılmaz'ın kuzusu olurken üçüncü ise Yazıhan ilçesi Boyaca Mahallesinden Hüseyin İncesu'ya ait kuzu oldu.

Yarışmada 3 kuzu yetiştiricisine de mansiyon ödülü verilirken, dereceye giren kuzu yetiştiricilerine ise çeşitli hediyeler takdim edildi. - MALATYA