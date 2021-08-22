Malatya'da eğlence merkezinde bıçaklı sopalı kavga: 3 yaralı
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Malatya'da eğlence merkezinde bıçaklı sopalı kavga: 3 yaralı

Malatya'da eğlence merkezinde bıçaklı sopalı kavga: 3 yaralı
Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik - Haberler | Güncel

Malatya'da bir eğlence merkezinde iki grup arasında çıkan bıçaklı sopalı kavgada 3 kişi yaralandı.

Malatya'da bir eğlence merkezinde iki grup arasında çıkan bıçaklı sopalı kavgada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Akpınar Mahallesi Sarıoğlu Sokak'taki bir eğlence merkezinde iki grup arasında çıkan tartışma bıçaklı sopalı kavgaya dönüştü.

Cam şişelerin de kullanıldığı kavgada T.K, B.Y. ve T.Y. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, olayla ilgili 8 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

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