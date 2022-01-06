Malatya'da donmak üzere bulunan yavru köpeğe belediye personeli sahip çıktı - Haberler
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Malatya'da donmak üzere bulunan yavru köpeğe belediye personeli sahip çıktı

Malatya'da donmak üzere bulunan yavru köpeğe belediye personeli sahip çıktı
AA / Yeter Erdine - Haberler | Güncel

Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü çalışanları, donmak üzereyken buldukları yavru köpeği yaşama döndürdü.

MALATYA (AA) - Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü çalışanları, donmak üzereyken buldukları yavru köpeği yaşama döndürdü.

MASKİ personeli Mehmet Emekliel, Yaşar Şenses ve Yüksel Hasar, sabahın erken saatlerinde kurum önünde bitkin halde yatan yavru köpeği gördü.

Yavru köpeğin donmak üzere olduğunu fark eden belediye çalışanları, hayvanı personel servisine alarak ısıttı. Süt verilen yavru köpek kısa süre sonra kendine geldi.

"Fındık" ismi verilen yavru köpeğe çalışanlar daha sonra karton kutudan barınak yaptı.

MASKİ'de birkaç gün daha misafir edilecek olan yavru köpeğin Malatya Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı'na gönderileceği belirtildi.

İşçilerden Mehmet Emekliel, "Sabah arkadaşlarımızla servis beklerken yavru köpeği gördük. Öldüğünü düşünürken hafiften nefes aldığını fark ettik. Hemen atkımızla sarıp sarmaladık. Kuruma getirip ısıtmaya çalıştık, beslediğimiz köpek kendine geldi. Sıcak bir ortam hazırladık. Birkaç gün daha burada bakacağız." dedi.

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AA / Yeter Erdine - Son Dakika Haberleri

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