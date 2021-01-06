Malatya'da dezavantajlı çocuklar kitapla buluşturulacak

Malatya'da Başarı Rehberim Öğretmenim Projesi kapsamında dezavantajlı çocuklar kitapla buluşturulacak.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başarı Rehberim Öğretmenim Projesi'nin hazırlık kitaplarının basımı kapsamında Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde program düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay, AK Parti Malatya milletvekilleri Bülent Tüfenkci ve Ahmet Çakır'a proje ile basımı gerçekleştirilen hazırlık kitapları hakkında bilgi verdi.

Kanbay, dezavantajlı bölgelerdeki çocukları kitaplarla buluşturma heyecanını yaşadıklarını belirtti.

Milletvekili Tüfenkci de yeni tip koronavirüs dolayısıyla uzaktan eğitime geçildiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Zararı en aza indirme noktasında gerek online eğitimde fedakarca çalışan, gayret gösteren eğitimcilerimiz gerek gece gündüz demeden öğrencisini yetiştiren öğretmenlerimizin gayretleri de bu süreçte yadsınamaz. Bu sürecin verimli bir şekilde gitmesi noktasında ilimizde başta Milli Eğitim Müdürümüze teşekkür ediyoruz."

Çakır da eğitimde gönüllülük esası olduğunu ifade ederek, "Burada öğrencilerimizin daha iyi yetişmesi, çocuklara sağlanan katkılar, matbaaya yapılan yatırımlar bir emeği, gönüllülüğü gerektiriyor. Bunu da görmek bizleri sevindiriyor." açıklamasında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş