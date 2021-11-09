Malatya'da çöken binanın enkazından kurtarılanların sayısı 10'a çıktı - Haberler
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Malatya'da çöken binanın enkazından kurtarılanların sayısı 10'a çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Malatya'da henüz belirlenemeyen nedenden dolayı çöken binanın enkazından çıkartılanların sayısı 10'a yükseldi.

MALATYA (İHA) - Malatya'da henüz belirlenemeyen nedenden dolayı çöken binanın enkazından çıkartılanların sayısı 10'a yükseldi.

Malatya İnönü Caddesi'nde çöken 2 katlı binanın enkazından 10 kişi yaralı olarak çıkartıldı. Enkaz altında kalanların kurtarılması için itfaiye, Umke, jandarma, 112 sağlık ekipleri yoğun çaba sarf ediyor. Binanın altında dükkanlar olduğu ve bir katında kıraathanenin de bulunduğu öğrenilirken, enkazda 20 kişinin olduğu tahmin ediliyor.

(Hasan Eryılmaz - Cahit Özçelik/İHA)

Malatya'da çöken binanın enkazından kurtarılanların sayısı 10'a çıktı

Malatya'da çöken binanın enkazından kurtarılanların sayısı 10'a çıktı

Malatya'da çöken binanın enkazından kurtarılanların sayısı 10'a çıktı

Malatya'da çöken binanın enkazından kurtarılanların sayısı 10'a çıktı

Malatya'da çöken binanın enkazından kurtarılanların sayısı 10'a çıktı

Malatya'da çöken binanın enkazından kurtarılanların sayısı 10'a çıktı

Malatya'da çöken binanın enkazından kurtarılanların sayısı 10'a çıktı

Malatya'da çöken binanın enkazından kurtarılanların sayısı 10'a çıktı

Malatya'da çöken binanın enkazından kurtarılanların sayısı 10'a çıktı

Malatya'da çöken binanın enkazından kurtarılanların sayısı 10'a çıktı

Malatya'da çöken binanın enkazından kurtarılanların sayısı 10'a çıktı

Malatya'da çöken binanın enkazından kurtarılanların sayısı 10'a çıktı

Malatya'da çöken binanın enkazından kurtarılanların sayısı 10'a çıktı

Malatya'da çöken binanın enkazından kurtarılanların sayısı 10'a çıktı

Malatya'da çöken binanın enkazından kurtarılanların sayısı 10'a çıktı

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