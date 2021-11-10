Malatya'da 2 katlı bina çöktü: 13 kişi kurtarıldı (11)
SOYLU: YARALANAN HEMŞEHRİLERİMİZE ACİL ŞİFALAR DİLİYORUMİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "AFAD Başkanlığımızdan aldığımız son bilgiye göre; Malatya'da çöken binadaki arama kurtarma çalışmaları, sona erdi.
MALATYA (DHA) - SOYLU: YARALANAN HEMŞEHRİLERİMİZE ACİL ŞİFALAR DİLİYORUM
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "AFAD Başkanlığımızdan aldığımız son bilgiye göre; Malatya'da çöken binadaki arama kurtarma çalışmaları, sona erdi. Allah'a şükür, can kaybımız yok. Yaralanan hemşehrilerimize acil şifalar diliyorum. Rabbim, ülkemizi ve Milletimizi her türlü afetten uzak eylesin" ifadelerini kullandı.KOCA: 141 SAĞLIK ÇALIŞANIMIZLA OLAY YERİNDEYİZ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da yaptığı açıklamada "Bir binanın çökmesi sonucu yaralanıp hastaneye kaldırılan 13 kişiden 8'i tedavileri tamamlanarak taburcu edilmiştir. 5 yaralı halen tedavi altında. 5 UMKE timi dahil toplam 141 sağlık çalışanımızla olay yerindeyiz. Kurtarma çalışmaları devam ediyor" dedi.
ANKARA,