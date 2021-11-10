Malatya'da 2 katlı bina çöktü: 13 kişi kurtarıldı (11) - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Malatya'da 2 katlı bina çöktü: 13 kişi kurtarıldı (11)

Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Haberler | Güncel
Malatya'da 2 katlı bina çöktü: 13 kişi kurtarıldı (11)

SOYLU: YARALANAN HEMŞEHRİLERİMİZE ACİL ŞİFALAR DİLİYORUMİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "AFAD Başkanlığımızdan aldığımız son bilgiye göre; Malatya'da çöken binadaki arama kurtarma çalışmaları, sona erdi.

MALATYA (DHA) - SOYLU: YARALANAN HEMŞEHRİLERİMİZE ACİL ŞİFALAR DİLİYORUM

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "AFAD Başkanlığımızdan aldığımız son bilgiye göre; Malatya'da çöken binadaki arama kurtarma çalışmaları, sona erdi. Allah'a şükür, can kaybımız yok. Yaralanan hemşehrilerimize acil şifalar diliyorum. Rabbim, ülkemizi ve Milletimizi her türlü afetten uzak eylesin" ifadelerini kullandı.

KOCA: 141 SAĞLIK ÇALIŞANIMIZLA OLAY YERİNDEYİZ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da yaptığı açıklamada "Bir binanın çökmesi sonucu yaralanıp hastaneye kaldırılan 13 kişiden 8'i tedavileri tamamlanarak taburcu edilmiştir. 5 yaralı halen tedavi altında. 5 UMKE timi dahil toplam 141 sağlık çalışanımızla olay yerindeyiz. Kurtarma çalışmaları devam ediyor" dedi.

ANKARA,


Malatya'da 2 katlı bina çöktü: 13 kişi kurtarıldı (11)

Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya'daki göçüğe ilişkin yetkililerden bilgi aldı

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya'daki göçüğe ilişkin yetkililerden bilgi aldı

 Malatya Valisi Baruş çöken binayla ilgili konuştu Açıklaması

Malatya Valisi Baruş çöken binayla ilgili konuştu Açıklaması

 Malatya'da bir binada göçük meydana geldi

Malatya'da bir binada göçük meydana geldi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title