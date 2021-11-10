Malatya'da 2 katlı bina çöktü: 13 kişi kurtarıldı (11)

MALATYA (DHA) - SOYLU: YARALANAN HEMŞEHRİLERİMİZE ACİL ŞİFALAR DİLİYORUM

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "AFAD Başkanlığımızdan aldığımız son bilgiye göre; Malatya'da çöken binadaki arama kurtarma çalışmaları, sona erdi. Allah'a şükür, can kaybımız yok. Yaralanan hemşehrilerimize acil şifalar diliyorum. Rabbim, ülkemizi ve Milletimizi her türlü afetten uzak eylesin" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da yaptığı açıklamada "Bir binanın çökmesi sonucu yaralanıp hastaneye kaldırılan 13 kişiden 8'i tedavileri tamamlanarak taburcu edilmiştir. 5 yaralı halen tedavi altında. 5 UMKE timi dahil toplam 141 sağlık çalışanımızla olay yerindeyiz. Kurtarma çalışmaları devam ediyor" dedi.

ANKARA,