Malatya'da cinayete teşebbüs suçlamasıyla 4 zanlı tutuklandı
AA, Orhan Yoldaş - Güncel
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Malatya'da "kasten öldürmeye teşebbüs" ile "genel güvenliği tehlikeye sokma" iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
MALATYA (AA) - Malatya'da "kasten öldürmeye teşebbüs" ile "genel güvenliği tehlikeye sokma" iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Battalgazi ilçesi Hidayet Mahallesi'nde bir kişiyi "kasten öldürmeye teşebbüs" ile "genel güvenliği tehlikeye sokma suçlarından" aranan 4 zanlı yakalandı.
Adreslerinde 3 silah ile çok sayıda fişeğin ele geçirildiği 4 zanlı, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
AA / Orhan Yoldaş - Güncel