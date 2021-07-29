Malatya'da çıkan yangında kayısı bahçesi zarar gördü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Malatya'da çıkan yangında kayısı bahçesi zarar gördü

Malatya'da çıkan yangında kayısı bahçesi zarar gördü
Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel

Malatya'nın Arguvan ilçesinde elektrik direğinden çıkan kıvılcım nedeniyle çıkan yangında 70 kayısı ağacıyla 100 dönüm arazi yandı.

Malatya'nın Arguvan ilçesinde elektrik direğinden çıkan kıvılcım nedeniyle çıkan yangında 70 kayısı ağacıyla 100 dönüm arazi yandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İsaköy Mahallesi'nde dün elektrik direğinden çıkan kıvılcım nedeniyle gerçekleşen yangın sonucu M.D. ve A.K'ye ait 70 kayısı ağacı ve yaklaşık 100 dönüm arazi yandı.

Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

Bakanlar Pakdemirli ve Çavuşoğlu Manavgat'taki orman yangını bölgesinde incelemede bulundu (1)
Bakanlar Pakdemirli ve Çavuşoğlu Manavgat'taki orman yangını bölgesinde incelemede bulundu (1)
MERSİN AYDINCIK'TAKİ ORMAN YANGINI İKİNCİ GÜNÜNDE
MERSİN AYDINCIK'TAKİ ORMAN YANGINI İKİNCİ GÜNÜNDE
Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: 'Antalya Manavgat yangını kontrol altında ancak gece saatlerinde Akseki'de devam eden bir yangın var.'
Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Antalya Manavgat yangını kontrol altında ancak gece saatlerinde Akseki'de devam eden bir yangın var."
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Tanju Bilgiç Süleyman Soylu Abdurrahman Bulut
Magazin Alişan Seda Sayan İrem Derici Sevda Erginci
Spor Mesut Özil Burak Elmas Fatih Terim Ahmet Ağaoğlu Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Malatya'da çıkan yangında kayısı bahçesi zarar gördü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.7.2021 09:45:40. #1.14#

title