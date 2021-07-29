Malatya'da çıkan yangında kayısı bahçesi zarar gördü
Malatya'nın Arguvan ilçesinde elektrik direğinden çıkan kıvılcım nedeniyle çıkan yangında 70 kayısı ağacıyla 100 dönüm arazi yandı.
Malatya'nın Arguvan ilçesinde elektrik direğinden çıkan kıvılcım nedeniyle çıkan yangında 70 kayısı ağacıyla 100 dönüm arazi yandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İsaköy Mahallesi'nde dün elektrik direğinden çıkan kıvılcım nedeniyle gerçekleşen yangın sonucu M.D. ve A.K'ye ait 70 kayısı ağacı ve yaklaşık 100 dönüm arazi yandı.
Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş