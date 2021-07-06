Malatya'da çadırda elektrik akımına kapılan mevsimlik tarım işçisi öldü
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde kaldığı çadırda elektrik akımına kapılan mevsimlik tarım işçisi hayatını kaybetti.
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde kaldığı çadırda elektrik akımına kapılan mevsimlik tarım işçisi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Ilıcak Mahallesi'nde kayısı bahçesinde mevsimlik tarım işçisi olarak çalışan Mehmet Albayrak (25) kaldığı çadırda elektrik akımına kapıldı.
Ağır yaralanan Albayrak, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri tarafından Akçadağ Şehit Gökhan Aslan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamayan Albayrak'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığına kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik