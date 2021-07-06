Malatya'da çadırda elektrik akımına kapılan mevsimlik tarım işçisi öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Malatya'da çadırda elektrik akımına kapılan mevsimlik tarım işçisi öldü

Malatya'da çadırda elektrik akımına kapılan mevsimlik tarım işçisi öldü
Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik - Haberler | Güncel

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde kaldığı çadırda elektrik akımına kapılan mevsimlik tarım işçisi hayatını kaybetti.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde kaldığı çadırda elektrik akımına kapılan mevsimlik tarım işçisi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Ilıcak Mahallesi'nde kayısı bahçesinde mevsimlik tarım işçisi olarak çalışan Mehmet Albayrak (25) kaldığı çadırda elektrik akımına kapıldı.

Ağır yaralanan Albayrak, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri tarafından Akçadağ Şehit Gökhan Aslan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamayan Albayrak'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığına kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

Bir zamanlar balık tutulan Altınkaya Barajı tarım arazisine dönüştü
Bir zamanlar balık tutulan Altınkaya Barajı tarım arazisine dönüştü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Meral Akşener Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ajda Pekkan Kartal Tibet Müslüm Gürses Sertab Erener
Spor Diego Costa Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Taylan Antalyalı Lefter Küçükandonyadis
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Malatya'da çadırda elektrik akımına kapılan mevsimlik tarım işçisi öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.7.2021 14:33:17. #1.15#

title