Malatya'da bir apartman Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
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Malatya'da bir apartman Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Malatya'da bir apartman Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
Anadolu Ajansı / Yeter Erdine - Haberler | Güncel

Malatya'nın merkez Battalgazi ilçesinde bir apartman, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları tespit edilmesi üzerine karantinaya alındı.

Malatya'nın merkez Battalgazi ilçesinde bir apartman, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları tespit edilmesi üzerine karantinaya alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Battalgazi Hıfzıssıhha Kurulu, Kaymakam Abdül Kadir Duran başkanlığında toplandı.

Kernek Mahallesi Şehit Hamit Fendoğlu Caddesi'ndeki apartmanda artan Kovid-19 vakalarını görüşen kurul, binayı giriş çıkışlara kapattı.

Apartman sakinlerinin ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubunca karşılanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeter Erdine

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