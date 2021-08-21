Malatya'da bıçaklı kavga: 2 yaralı
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Malatya'da bıçaklı kavga: 2 yaralı

Malatya'da bıçaklı kavga: 2 yaralı
Anadolu Ajansı / Ayhan İşcen - Haberler | Güncel

Malatya'nın Darende ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Malatya'nın Darende ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yavuzlar Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavgada E.İ ve G.İ. bıçakla yaralandı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar kaldırıldıkları Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesindeki ilk müdahalelerinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Malatya'da bıçaklı kavga: 2 yaralı
Malatya'da bıçaklı kavga: 2 yaralı
Malatya'da bıçaklı kavga: 2 yaralı
Malatya'da bıçaklı kavga: 2 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayhan İşcen

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