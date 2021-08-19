Malatya'da belediye personeli atıl araç parçalarından arazöz yaptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Malatya'da belediye personeli atıl araç parçalarından arazöz yaptı

Malatya'da belediye personeli atıl araç parçalarından arazöz yaptı
Anadolu Ajansı / Yeter Erdine - Haberler | Güncel

Malatya'daki Doğanşehir Belediyesi Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü personeli, atıl durumda olan hurda araçların parçalarını kullanarak, arazöz geliştirdi.

Malatya'daki Doğanşehir Belediyesi Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü personeli, atıl durumda olan hurda araçların parçalarını kullanarak, arazöz geliştirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Başkanı Durali Zelyurt beraberinde Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdür Vekili Vahap Çelik ve kademe sorumlusu Fatih Karaoğlan ile üretilen aracı inceledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Durali Zelyurt, daha önce kullanılmayan, atıl durumda olan araçları değerlendirme yönünde toplantı yaparak istişarede bulunduklarını hatırlatarak, "Aynı yöntemle daha önce de bir arazöz yapmıştık, şimdi ikinci arazözü de hazırladık. Yapılan bu çalışmada ustalarımızın ve teknik ekibimizin yanı sıra yönetici arkadaşlarımızın önemli katkıları olmuştur. Bu aracı, tamamen kendi imkanlarımızla 30 bin lira harcayarak imal etmiş olduk." değerlendirmesinde bulundu.

Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdür Vekili Vahap Çelik ise aracın hem kaldırım yıkama temizleme hem de yol temizleme çalışmalarında kullanılabileceğini aktardı.

Kademe sorumlusu Fatih Karaoğlan da aracın küçük eklentilerle orman yangını gibi acil müdahale gerektiren olaylarda rahatlıkla kullanılabileceğini kaydetti.???????

Malatya'da belediye personeli atıl araç parçalarından arazöz yaptı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeter Erdine

Gazeteci Emre Erciş'e silahlı saldırıda bulunan 2 kişi tutuklandı
Gazeteci Emre Erciş'e silahlı saldırıda bulunan 2 kişi tutuklandı
Gazeteci Emre Erciş'e silahlı saldırıda bulunan 2 kişi yakalandı
Gazeteci Emre Erciş'e silahlı saldırıda bulunan 2 kişi yakalandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Meral Akşener Bekir Pakdemirli Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin İrem Derici Hande Erçel Haluk Levent Şahan Gökbakar
Spor Mert Günok Arda Turan Lionel Messi Alex Teixeira Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Malatya'da belediye personeli atıl araç parçalarından arazöz yaptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.8.2021 12:16:20. #1.14#

title