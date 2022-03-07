Malatya'da belediye otoparkları yarın kadınlar için ücretsiz hizmet verecek - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Malatya'da belediye otoparkları yarın kadınlar için ücretsiz hizmet verecek

AA, Volkan Kaşik - Güncel
 - Güncelleme:
Malatya'da belediye otoparkları yarın kadınlar için ücretsiz hizmet verecek

Kadınlar, Malatya Büyükşehir Belediyesine ait otopark ve sokaklardaki parkmetre uygulamasından yarın ücretsiz faydalanacak.

MALATYA (AA) - Kadınlar, Malatya Büyükşehir Belediyesine ait otopark ve sokaklardaki parkmetre uygulamasından yarın ücretsiz faydalanacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Kültür AŞ, Atatürk Caddesi ile Millet Bahçesi'ndeki kapalı otoparklarda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın sürücülerden ücret almayacak.

Bunun yanı sıra parkmetre uygulamasının olduğu sokaklarda da kadın sürücüler gün boyunca otopark hizmetinden ücretsiz yararlanabilecek.

Kültür AŞ Genel Müdürü Akif Özbildirici, amaçlarının farkındalık oluşturmak olduğunu ifade etti.

AA / Volkan Kaşik - Güncel

Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Caddesi, Malatya, Mart, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title