Malatya'da belediye ekipleri çevreye atılan araç lastiklerini topladı

MALATYA (AA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri, atık lastikleri topladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri, atık lastiklerin toplanması ile hem çevre kirliliğinin önüne geçiyor hem de sivrisinek ve karasineklerin üreme alanlarının bir kısmının bu şekilde önüne geçiyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Malatya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Şaban Aşıcı, rastgele çevreye atılan lastiklerin sivrisinek ve karasineklerin üreme alanı haline geldiğini ifade etti.

Şaban Aşıcı, şunları kaydetti:

"Haşere ile mücadele sırasında, kimyasal mücadeleden ziyade kültürel, mekanik ve fiziksel mücadele çok daha önem arz ediyor. Daha az insan gücü, araç ve ilaç kullanabilmemiz için haşere üreme alanlarının ortadan kaldırılması çok önemli. Bu anlamda ömrünü tamamlamış, sağa sola rastgele bırakılan araç lastikleri hayvansal ve organik atıklar, sivrisinek ve karasinek için çok önemli üreme merkezleridir. Sivrisinekler larvalarını içinde su olan araç lastiklerine bıraktıklarından, bu lastiklerden çok fazla miktarda sivrisinekler üremektedir. Ayrıca araç lastikleri hem görüntü kirliliği hem de yakıldığında hava kirliliğine neden olduğundan çevre denetim ekiplerimiz tarafından bu lastikler toplanarak bertaraf tesisine teslim edilerek bertarafı sağlanmaktadır."

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