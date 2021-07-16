Malatya'da bayram kuyruğu

Malatya'da Kurban Bayramı öncesinde çarşı ve pazarlarda yoğunluk oluşurken, banka önlerinde ise metrelerce uzunluğunda kuyruk oluştu.

Malatya'da Kurban Bayramı öncesinde çarşı ve pazarlarda yoğunluk oluşurken, banka önlerinde ise metrelerce uzunluğunda kuyruk oluştu.

Kurban Bayramı'nın 9 gün tatil olmasının ardından Malatya'da çarşı ve pazarlarda bayram öncesi yoğunluk oluştu. Bayrama günler kala alışverişe çıkan kalabalık daha da artarken, haftanın son mesai gününde ise banka ve PTT önlerinde metrelerce uzayan kuyruklar oluştu. Sabahın erken saatlerinde başlayan kuyruk gün boyu devam etti. Banka ve postane önlerinde oluşan kuyruklarda ise insanların sosyal mesafeye riayet etmediği gözlendi. Vatandaşlar, Kurban Bayramı ve 9 günlük tatil öncesinde işlerinin halletmek zorunda olduklarını, bu nedenle dışarı çıktıklarını dile getirdi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı