Malatya'da başına çuval geçirip çalıntı kartla ATM'den para çeken şüpheli yakalandı - Haberler
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Malatya'da başına çuval geçirip çalıntı kartla ATM'den para çeken şüpheli yakalandı

Malatya'da başına çuval geçirip çalıntı kartla ATM'den para çeken şüpheli yakalandı
AA / Ayhan İşcen - Haberler | Güncel

Malatya'nın Darende ilçesinde, arkadaşının banka kartını çalan ve başına çuval geçirip ATM'den para çeken şüpheli gözaltına alındı.

MALATYA (AA) - Malatya'nın Darende ilçesinde, arkadaşının banka kartını çalan ve başına çuval geçirip ATM'den para çeken şüpheli gözaltına alındı.

Darende İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Darende Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, PTT'ye ait bir ATM'den başına büyük bir çuval geçirerek para çeken şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, 25 kameranın 172 saatlik görüntülerini inceleyerek, zanlının PTT'ye ait ATM'nin para çekme kabinine çuval ile geldiği ve arkadaşına ait karttan bin 500 lira para çektiğini tespit etti.

Zanlının yakalanması için harekete geçen ekipler, kimliğini belirlediği şüpheliyi gözaltına aldı.

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AA / Ayhan İşcen - Son Dakika Haberleri

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