Malatya'da barajda tekne alabora oldu: 1 kişi kayıp
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Malatya'da barajda tekne alabora oldu: 1 kişi kayıp

01.01.2021 02:00 | Son Güncelleme: 01.01.2021 02:04
Malatya'da barajda tekne alabora oldu: 1 kişi kayıp

MALATYA'da, balık tutmak için baraj gölüne açılan 3 kişinin bulunduğu tekne alabora oldu.

MALATYA'da, balık tutmak için baraj gölüne açılan 3 kişinin bulunduğu tekne alabora oldu. Teknedeki 2 kişi kendi imkanlarıyla kurtulurken, kayıp kişi için başlatılan arama çalışmalarına yarın sabah devam edilecek.  

Olay, gece yarısı Battalgazi Atabey Feribot İskelesi'nde meydana geldi. Balık tutmak için tekneyle Karakaya Barajı'na açılan 3 kişi teknelerinin alabora olması sonucu suya battı. Kimliği henüz öğrenilemeyen 2 kişi kendi imkanlarıyla kurtuldu. Kurtulanların ihbarı üzerine kayıp kişi için Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama ve Kurtarma dalgıçlarıyla arama çalışması başlatıldı ancak bir sonuç alınamadı. Su sıcaklığının düştüğü barajda zorluk çeken dalgıçlar, kayıp kişi için sabah saatlerinde tekrar çalışma başlatacak. Sağlık durumu iyi olan diğer 2 kişi ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha AYHAN

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