Malatya'da baraj gölünde boğulma

16.08.2019 19:25

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, serinlemek için baraj gölüne giren genç boğuldu.

Alınan bilgiye göre, Orhan Barışan (21), ilçeye bağlı Atabey İskelesi mevkisinde serinlemek için Karakaya Baraj Gölü'ne girdi.

Bir süre sonra Barışan'ın suda çırpındığını gören vatandaşlar, Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Sualtı Arama Kurtarma ekiplerinden yardım istedi.

Barışan'ın cesedi yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından sudan çıkarıldı.

Ceset olay yeri incelemesinin ardından Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Kaynak: AA