Malatya'da baharın müjdecisi nevruz çiçekleri açtı - Haberler
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Malatya'da baharın müjdecisi nevruz çiçekleri açtı

AA, Bilal Timur - Güncel
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Malatya'da baharın müjdecisi nevruz çiçekleri açtı

Kale ilçesinde, baharın müjdecisi olan nevruz çiçekleri açmaya başladı.

Kale ilçesinde, baharın müjdecisi olan nevruz çiçekleri açmaya başladı.

Kıyıcak Mahallesinde, kış aylarının ardından kar ve soğuk havaların yavaş yavaş yerini bahara bırakmasıyla birlikte birbirinden renkli nevruz çiçekleri açmaya başladı.

Her yıl mart ayının başları veya ortalarında karların erimesiyle, dağların yamaçlarında yüzünü gösteren nevruzlar ilçede bu yıl erken açtı.

Nevruz çiçekleri açtığı yerlerde kartpostallık manzaralar oluştu.

AA / Bilal Timur - Güncel

kar, Güncel, Haberler

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