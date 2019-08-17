Malatya'da ayı yol kenarında ölü bulundu

17.08.2019 15:49

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde yol kenarında ölü ayı bulundu.

Alınan bilgiye göre, Malatya-Sivas kara yolunun Hekimhan ilçesi Hasançelebi Mahallesi yakınlarında vatandaşlar, yol kenarında yerde hareketsiz yatan yaban ayısı gördü.

Ayının öldüğünü fark eden vatandaşlar, durumu Malatya Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, bir aracın çarpması sonucu ayının öldüğünü belirledi.

Kaynak: AA