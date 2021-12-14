Malatya'da AFAD'dan jandarma personeline afet farkındalık eğitimi - Haberler
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Malatya'da AFAD'dan jandarma personeline afet farkındalık eğitimi

Malatya'da AFAD'dan jandarma personeline afet farkındalık eğitimi
AA / Bilal Timur - Haberler | Güncel

Malatya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından, İl Jandarma Komutanlığı personeline afet farkındalık eğitimi verildi.

MALATYA (AA) - Malatya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( Afad ) tarafından, İl Jandarma Komutanlığı personeline afet farkındalık eğitimi verildi.

İl Jandarma Komutanlığıyla koordineli olarak 13 ilçe jandarma komutanlığındaki görevli personel ile güvenlik koruyucularına yönelik düzenlenen eğitimde, afet öncesinde, sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler, afet ve acil durum çantası hazırlama ve deprem sonrası ilk 6 saat yapılması gerekenler anlatıldı.

Tahliye, afet toplanma alanları, deprem sigortası, AFAD ACİL MOBİL uygulamasının tanıtımı, AFAD gönüllülük sisteminin yaygınlaştırılması, afet farkındalık çadırının kurulum teknikleri ile toplama pratikleri hakkında bilgi verildi.

Eğitime 800 güvenlik korucusu ve 13 ilçe jandarma komutanlığına bağlı erbaş ve erler katıldı.

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AA / Bilal Timur - Son Dakika Haberleri

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