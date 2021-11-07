Malatya'da adliyeden firar eden zanlı tutuklandı

MALATYA (AA) - Malatya'da sevk edildiği adliyeden firar ettikten sonra yakalanan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Malatya-Ankara yolu uygulama noktasında yaptığı kontrolde F.B'nin 5 ayrı suçtan arandığını tespit etti.

Gözaltına alınan F.B, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyeden firar etti.

Yeşilyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu şüpheli, Salköprü Mahallesi Okul Sokak'ta yakalandı.

Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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