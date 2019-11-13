Malatya'da 9 ton odun çalan 2 şüpheli yakalandı
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Malatya'da 9 ton odun çalan 2 şüpheli yakalandı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 9 ton odun çalan iki şüpheli gözaltına alındı.

13.11.2019 15:48 | Son Güncelleme: 13.11.2019 15:50
Malatya'da 9 ton odun çalan 2 şüpheli yakalandı

'nın ilçesinde 9 ton odun çalan iki şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Hoca 'nde meydana gelen 9 ton açıktan odun hırsızlığı olayına ilişkin çalışma başlattı.

Ekipler, Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Şehit Engin Gül Sokak'ta 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Çalınan 9 ton odun ise sahibine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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