Malatya'da 9 ton odun çalan 2 şüpheli yakalandı
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 9 ton odun çalan iki şüpheli gözaltına alındı.
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 9 ton odun çalan iki şüpheli gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'nde meydana gelen 9 ton açıktan odun hırsızlığı olayına ilişkin çalışma başlattı.
Ekipler, Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Şehit Engin Gül Sokak'ta 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Çalınan 9 ton odun ise sahibine teslim edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.