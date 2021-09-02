Malatya'da 50 kişiye kumar baskını
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Malatya'da 50 kişiye kumar baskını

Malatya'da 50 kişiye kumar baskını
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Malatya'da iki ayrı yerde kumar oynayan toplam 50 kişiye polis tarafından para cezası kesildi.

Malatya'da iki ayrı yerde kumar oynayan toplam 50 kişiye polis tarafından para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Saray Mahallesi'nde faaliyet gösteren isimsiz ve ruhsatsız işyerinde kumar oynayan 14 şahsa 5326 SKM/34. maddesine istinaden idari para cezası uygulandı. Kumar parası olan 200 TL geçici olarak muhafaza altına alındı. İşletmeci şahıs hakkında Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlamak suçundan adli işlem yapıldı.

Yine polis tarafından, Halfettin Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir işyerinde tombala oynayan 36 şahsa 5326 SKM/34. maddesine istinaden idari para cezası uygulandı. Kumar paraları geçici olarak muhafaza altına alındı. İşletmeci şahıs hakkında Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlamak suçundan adli işlem yapıldı. - MALATYA

Malatya'da 50 kişiye kumar baskını

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Vatandaşlar başta balık zannetti! Denizde bulunan cansız beden ekipleri harekete geçirdi
Vatandaşlar başta balık zannetti! Denizde bulunan cansız beden ekipleri harekete geçirdi
Akıl hastanesinden belediye aracıyla kaçıp ortalığı birbirine kattı
Akıl hastanesinden belediye aracıyla kaçıp ortalığı birbirine kattı
İş insanı, polis koruması alabilmek için aracını kurşunlattığını itiraf etti
İş insanı, polis koruması alabilmek için aracını kurşunlattığını itiraf etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Derya Yanık Hamid Karzai Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Mesut Akusta
Spor Ali Koç Mesut Özil Sergen Yalçın Oğulcan Çağlayan Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Malatya'da 50 kişiye kumar baskını - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.9.2021 11:43:27. #1.14#

title