Malatya'da 4 bin 372 uyuşturucu hap ele geçirildi
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Malatya'da 4 bin 372 uyuşturucu hap ele geçirildi

Malatya'da 4 bin 372 uyuşturucu hap ele geçirildi
Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan - Haberler | Güncel

MALATYA'da, polis ekiplerince uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 4 bin 372 adet uyuşturucu hap ele geçirildi, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

MALATYA'da, polis ekiplerince uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 4 bin 372 adet uyuşturucu hap ele geçirildi, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı. 

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Yapılan baskında; 4 bin 372 adet uyuşturucu hap, 4 gram bonzai ve 3.5 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli emniyetteki işleminin arından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine konuldu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan

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