Malatya'da 4 bin 372 uyuşturucu hap ele geçirildi

MALATYA'da, polis ekiplerince uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 4 bin 372 adet uyuşturucu hap ele geçirildi, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

MALATYA'da, polis ekiplerince uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 4 bin 372 adet uyuşturucu hap ele geçirildi, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Yapılan baskında; 4 bin 372 adet uyuşturucu hap, 4 gram bonzai ve 3.5 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli emniyetteki işleminin arından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine konuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan