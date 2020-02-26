Malatya'da 4,9 büyüklüğünde deprem
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Malatya'da 4,9 büyüklüğünde deprem

Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depremin merkezine en yakın mahallesinde, herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmadığı bildirildi.

26.02.2020 04:48 | Son Güncelleme: 26.02.2020 04:48
Malatya'da 4,9 büyüklüğünde deprem

'nın ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depremin merkezine en yakın mahallesinde, herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmadığı bildirildi.

Depremin merkezine 2,73 kilometre mesafedeki Mahallesi'nin Muhtarı Metin Bozkuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Burası depreme en yakın yerleşim alanı. Depremin bulunduğu alana yaklaşık 3 kilometre mesafedeyiz. Çok şükür şu ana kadar can kaybımız yok. Vatandaşlarımız çadırda kalıyor. Jandarmamız da gelip sordu, bu son depremden dolayı sıkıntımız yok. Önceki depremden (24 Ocak) dolayı evlerimiz çok hasar gördü, 91 konut ağır hasarlı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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