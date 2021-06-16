Malatya'da 345 bin kişi birinci doz aşı oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Malatya'da 345 bin kişi birinci doz aşı oldu

İhlas Haber Ajansı / Erdal Akbuğa - Haberler | Sağlık

- Malatya'da 345 bin kişi birinci doz aşı oldu Malatya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, kentte şuana kadar toplamda 345 bin kişinin birinci doz aşılarını vurduğunu belirterek, günlük aşılamada randevu kapasitesinin 17 bin olduğunu söyledi.

- Malatya'da 345 bin kişi birinci doz aşı oldu

MALATYA - Malatya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, kentte şuana kadar toplamda 345 bin kişinin birinci doz aşılarını vurduğunu belirterek, günlük aşılamada randevu kapasitesinin 17 bin olduğunu söyledi.

Korona virüse karşı en etkili silah olan aşılamada Malatya'da kent genelinde nüfusun yarısına yakını ilk doz aşılarını yaptırdı. Malatya'da aşılamanın son durumu hakkında Malatya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, aşı konusunda hiçbir sıkıntı yaşanmadığını ve randevu kapasitesinin 17 binlerde olduğunu ifade etti. Aşılamada meslek gruplarına da sıranın geldiğini belirten Bentli, "Tedarik sorunumuz tamamen çözüldü. Bize son bir hafta içerisinde iki kez 40 bin adet Biontech aşısı geldi. Randevu kapasitesini de 10 binlerden yaklaşık 17 binlere kadar çıkardık. Türkiye'de 14 Haziran günü yaklaşık 800 bin aşı yapıldı. Bizde il olarak yaklaşık 10 bin aşı yapmış bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Malatya'da yaklaşık 2 bin 500 vatandaşın ilk doz aşıyı yaptırmasından sonra ikinci dozu yaptırmadıklarını da belirten Bentli, "2 bin 500 vatandaşımız aşılarının ilk dozunu yaptırdıktan sonra 42 gün geçmesine rağmen, hala 2. dozlarını yaptırmadılar. Bu listeyi tespit edip tek tek çağrı merkezimizden araştırıyoruz" şeklinde konuştu.

Bentli, ayrıca şuana kadar Malatya'da toplamda 345 bin kişinin birinci doz aşılamasının gerçekleştirildiğini kaydederek 140 bin vatandaş her iki dozu da yaptırırken, 70 bin vatandaş ise ikinci doz aşı için gün saydığını dile getirdi.

Randevusu bulunmayan ancak aşı olmak isteyen vatandaşların ise İl Sağlık Müdürlüğü binası giriş katında aşı için ayrılan bölümde aşı yaptıklarını da ifade edene Bentli, "Malatya il sağlık müdürlüğü başta olmak üzere, Battalgazi ve Yeşilyurt ilçe müdürlüklerinde randevusuz aşı uygulaması başladı. Bakanlığımız pazar akşamı bize duyurdu. Aşıların randevusuz bir şekilde hem aile hekimliklerinde hem de hastanelerde yapılması sağlanınca biraz yoğunluk oldu. Bizler de hem Battalgazi hem de Yeşilyurt, ilçe müdürlüğümüzde aşı yapmaya başladık" ifadelerini kullandı.

Şuan Türkiye'de uygulanan her iki aşının da güvenilir olduğunun altını çizen Bentli, "Türkiye'ye Rusya'nın Suputnik V aşısı da geldi. Önümüzdeki haftalardan itibaren 3 aşıyı da kullanarak yola devam edeceğiz" diye konuştu.

(EA-CÖ-LO-Y)

Malatya'da 345 bin kişi birinci doz aşı oldu
Malatya'da 345 bin kişi birinci doz aşı oldu
Malatya'da 345 bin kişi birinci doz aşı oldu
Malatya'da 345 bin kişi birinci doz aşı oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Erdal Akbuğa

Birinci ve ikinci doz aşı miktarı son 24 saatte 1 milyon 447 bin artarak rekor kırdı
Birinci ve ikinci doz aşı miktarı son 24 saatte 1 milyon 447 bin artarak rekor kırdı
Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 35 milyon 611 bin 668'e oldu
Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 35 milyon 611 bin 668'e oldu
Kovid-19'la mücadelede uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı son 24 saatte 1 milyon 118 bin 160 arttı.
Kovid-19'la mücadelede uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı son 24 saatte 1 milyon 118 bin 160 arttı.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Sedat Peker İlham Aliyev Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu
Magazin Bergen Mehmet Ali Erbil İbrahim Tatlıses Serenay Sarıkaya
Spor Burak Yılmaz Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu Roberto Mancini
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Malatya'da 345 bin kişi birinci doz aşı oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.6.2021 22:43:34. #1.14#

title