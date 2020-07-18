Malatya'da 3.9 büyüklüğünde deprem oldu Kandilli Rasathanesi'nin aktardığı son dakika bilgisine göre, Malatya'nın Pütürge ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD ise depremin büyüklüğünü 3.7 olarak açıkladı.

Malatya'nın Pütürge ilçesinde AFAD'ın verilerine göre 3.7, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 22:52'de yerin 5,0 kilometre derinliğinde olduğu belirtilen deprem nedeniyle can ve mal kaybı olmadı. Merkez üssü Pütürge olarak açıklanan depremi hisseden vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.