Malatya'da 3.9 büyüklüğünde deprem oldu
Kandilli Rasathanesi'nin aktardığı son dakika bilgisine göre, Malatya'nın Pütürge ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD ise depremin büyüklüğünü 3.7 olarak açıkladı.
18.07.2020 23:10 | Son Güncelleme: 18.07.2020 23:24
Malatya'nın Pütürge ilçesinde AFAD'ın verilerine göre 3.7, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 22:52'de yerin 5,0 kilometre derinliğinde olduğu belirtilen deprem nedeniyle can ve mal kaybı olmadı.
Merkez üssü Pütürge olarak açıklanan depremi hisseden vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.