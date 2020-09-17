24 yaşındaki genç, odasında tüfekle canına kıydı! Sese koşan baba oğlunu kanlar içerisinde buldu Malatya'da 24 yaşındaki genç odasında tüfekle canına kıydı. Sesler üzerine odaya koşan baba, oğlunu kanlar içerisinde buldu.

Malatya'da odasında silahla kendini vuran 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Tüfek sesine koşan yan odadaki baba, oğlunu kanlar içerisinde buldu.

TÜFEK SESİNE KOŞTULAR

Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Hacı Abdi Mahallesi'nde meydana geldi. Edilen bilgilere göre, Gülbeyaz sokakta bulunan 4 katlı bir apartmanın ikinci katında ailesiyle birlikte yaşayan 24 yaşındaki M.K'nın bulunduğu odadan bir el tüfek sesi gelmesi üzerine yan odada bulunan baba Y.K. oğlu M.K'nın bulunduğu odaya koştu.

BABA BULDU

Odada oğlunu kanlar içerisinde bulan baba Y.K. durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde M.K'nın hayatını kaybettiğini belirledi. M.K'nın cenazesi Cumhuriyet savcısının ve polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: İHA