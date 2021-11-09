Malatya'da 2 katlı bina çöktü: 13 kişi kurtarıldı (5)

MALATYA (DHA) - ENKAZ BÖLGESİNDE 264 PERSONEL GÖREV YAPIYOR

Afad, Malatya'da çöken iki katlı binanın enkazında 264 kişilik ekibin görev yaptığını duyurdu.AFAD'dan yapılan açıklamada arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğü enkaz bölgesinde Malatya, Elazığ, Tunceli, Diyarbakır ve Kahramanmaraş'tan gelen AFAD ekipleri ile itfaiye, UMKE ve STK'lardan toplam 264 personelin enkazda görev yaptığı belirtildi.

Demirören Haber Ajansı / Hasan Kırmızıtaş - Son Dakika Haberleri

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