Malatya'da 2 katlı bina çöktü: 13 kişi kurtarıldı (5)
Demirören Haber Ajansı / Hasan Kırmızıtaş - Haberler | Güncel
ENKAZ BÖLGESİNDE 264 PERSONEL GÖREV YAPIYORAFAD, Malatya'da çöken iki katlı binanın enkazında 264 kişilik ekibin görev yaptığını duyurdu.
MALATYA (DHA) - ENKAZ BÖLGESİNDE 264 PERSONEL GÖREV YAPIYOR
Afad, Malatya'da çöken iki katlı binanın enkazında 264 kişilik ekibin görev yaptığını duyurdu.AFAD'dan yapılan açıklamada arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğü enkaz bölgesinde Malatya, Elazığ, Tunceli, Diyarbakır ve Kahramanmaraş'tan gelen AFAD ekipleri ile itfaiye, UMKE ve STK'lardan toplam 264 personelin enkazda görev yaptığı belirtildi.
Demirören Haber Ajansı / Hasan Kırmızıtaş - Son Dakika Haberleri
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